Российская учительница лишила детей обедов за плохое поведение

В школе Тюмени в одном из классов учительница лишала детей обедов, чтобы наказать их за плохое поведение. Об этом сообщает 72.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Прокуратура по результатам проверки выяснила, что дети в одном из шестых классов российской школы два дня не ели обеды. В ведомстве подчеркнули, что это могло повлечь ухудшение состояния здоровья школьников.

В отношении директора российской школы возбудили дело об административном правонарушении, трем сотрудникам образовательного учреждения объявили выговор.