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24 минуты назад

Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение

Lenta.ru

В школе Тюмени в одном из классов учительница лишала детей обедов, чтобы наказать их за плохое поведение. Об этом сообщает 72.ru.

Российская учительница лишила детей обедов за плохое поведение
Фото: ТАССТАСС

Прокуратура по результатам проверки выяснила, что дети в одном из шестых классов российской школы два дня не ели обеды. В ведомстве подчеркнули, что это могло повлечь ухудшение состояния здоровья школьников.

В отношении директора российской школы возбудили дело об административном правонарушении, трем сотрудникам образовательного учреждения объявили выговор.

Ранее в лицее №15 в Екатеринбурге учительница химии проигнорировала обморок девятиклассницы, уроженки Таджикистана во время урока. Женщина предположила, что ученица просто заснула, и предпочла ее не будить. Девочка провела в бессознательном состоянии на уроке 40 минут.

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