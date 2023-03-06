Безруков запустил романтичный челлендж в преддверии 8 Марта

Романтичный челлендж в преддверии 8 Марта запустил в социальной сети «ВКонтакте» актер Сергей Безруков. Он призвал женщин читать строки популярных песен о любви на манер стихов, записывать это на видео и выкладывать ролики с хештегом #Любовьвневремени. Самые удачные записи он обещал опубликовать на собственной странице, а авторов видео наградить щедрыми призами.