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1 час назад

Сергей Безруков запустил романтичный челлендж в преддверии 8 Марта

Мослентаиещё 1

Романтичный челлендж в преддверии 8 Марта запустил в социальной сети «ВКонтакте» актер Сергей Безруков. Он призвал женщин читать строки популярных песен о любви на манер стихов, записывать это на видео и выкладывать ролики с хештегом #Любовьвневремени. Самые удачные записи он обещал опубликовать на собственной странице, а авторов видео наградить щедрыми призами.

Безруков запустил романтичный челлендж в преддверии 8 Марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие мои, самые прекрасные, самые ненаглядные! В преддверии праздника я запускаю челлендж. Выбирайте свои любимые песни о любви и читайте их на манер стихов. Я первый», — заявил Безруков и прочитал «Здесь лапы у елей дрожат на весу» автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

По хештегу также можно найти видео, где Безруков читает на манер стихотворения строки песни «Вдох-выдох» группы Т9.

Ранее москвичам предложили поздравить близких с 8 Марта на экране в центре столицы, создав открытку с помощью искусственного интеллекта. Электронные послания будут транслироваться на экране «Цифрового делового пространства» со стороны Садового кольца.

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