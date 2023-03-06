Свыше 400 мероприятий пройдет в Москве в честь Международного женского дня

Свыше 400 различных мероприятий, посвященных Международному женскому дню, пройдут в столице. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Гостей ждут праздничные концерты, мастер-классы, спектакли и многое другое. Большинство из них пройдет бесплатно, — говорится в сообщении.
Так, в столице состоится акция «Вам, любимые» — более 500 городских волонтеров поздравят жительниц столицы и подарят свыше 150 тысяч цветов. Кроме того, 8 марта для всех женщин вход на катки в парках культуры и отдыха будет свободным, бесплатный билет необходимо будет оформить заранее. В Международный женский день в парке 50-летия Октября и в 12:00 в парке «Фили» начнутся «Цветочные забеги», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В Музее Победы 8 Марта пройдет онлайн-программа, посвященная празднику. Всем желающим предлагается принять участие в викторине «Женщины Великой Победы», состоящей из 25 вопросов.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала «Вечерней Москве», какие букеты будут в тренде на 8 Марта. По словам специалиста, чтобы сделать достойный подарок даме, но при этом не разориться, достаточно приобрести всего один цветок, который можно красиво оформить.