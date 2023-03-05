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Владимир Соловьев раскрыл подробности попадания под обстрел в ДНР

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Телеведущий Владимир Соловьев раскрыл подробности того, как попал под обстрел во время визита в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Соловьев раскрыл подробности попадания под обстрел в ДНР
© ТАСС

«Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении и за нами стали охотиться», — рассказал журналист, добавив, что прилеты начались во время его беседы с морпехами.

Соловьев подчеркнул, что прилетов было «немало», а также сообщил, что они корректировались с квадрокоптера.

«Почему-то украинская сторона страшно радуется. Напрасно радуется. К счастью, ни "трехсотых", ни "двухсотых", ни "пятисотых" (раненых, погибших и дезертиров — прим. "Ленты.ру") в нашем коллективе не было», — рассказал телеведущий.

Он выразил мнение, что военная контрразведка разберется с произошедшем.

В воскресенье, 5 марта, Владимир Соловьев попал под обстрел во время визита в ДНР. Журналист уточнил, что интенсивная артиллерийская стрельба началась во время посещения им расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.

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