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57 минут назад

Большой театр значительно увеличил гастроли по России при отсутствии зарубежных

ТАСС

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) увеличил количество гастролей по России из-за сокращения зарубежных гастролей, также намерен больше ездить по СНГ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

Большой театр значительно увеличил гастроли по России
Фото: ТАССТАСС

"Ранее Большой театр много гастролировал за рубежом, сейчас, в силу обстоятельств, конечно, большей части зарубежных гастролей нет, поэтому мы гораздо больше и серьезнее увеличили гастроли по России. В страны СНГ мы тоже расширяемся. В 2023 году пока Минск, нас еще и другие страны приглашают, но я бы пока не хотел их озвучивать", - сказал Урин.

Он отметил, что гастроли на новые территории РФ пока сложно организовать. "Это непростой вопрос и с точки зрения финансов. Потому что гастроли Большого театра сложная поездка, более того, многие театры не входят ни в одну сцену [по размерам]. Это также вопрос по декорациям и по возможностям", - сказал Урин.

По его словам, артисты Большого театра в 2023 году поедут в Минск, Челябинск, Калининград и в Доброград (Владимирская область), где выступят на открытой площадке. Также Большой театр у себя примет большое количество российских театров, в 2023 году в стенах ГАБТ выступят восемь коллективов.

Общество,Владимир Урин,
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