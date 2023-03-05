Большой театр значительно увеличил гастроли по России

"Ранее Большой театр много гастролировал за рубежом, сейчас, в силу обстоятельств, конечно, большей части зарубежных гастролей нет, поэтому мы гораздо больше и серьезнее увеличили гастроли по России. В страны СНГ мы тоже расширяемся. В 2023 году пока Минск, нас еще и другие страны приглашают, но я бы пока не хотел их озвучивать", - сказал Урин.