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1 час назад

Путин 8 Марта поздравит женщин и вручит госнаграды

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин 8 Марта поздравит женщин и вручит государственные награды, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин 8 Марта поздравит женщин и вручит госнаграды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также на предстоящей неделе Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Ранее президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Рамзана КадыроваАхматом Кадыровым. Об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале.

Трамп заявил, что предупреждал Путина о жестком ответе на захват Россией какой-либо страны

Ахмат Кадыров возглавляет Совет регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Республики Чечня.

По его словам, российский президент поделился с Кадыровым-младшим личным опытом, рассказал о своих принципах, начале своего политического пути.

Кроме того, президент Путин поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

До этого Кадыров объяснил, почему назначает родственников на государственные посты.

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