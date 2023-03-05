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29 минут назад

Движение на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией временно приостановлено

Газета.Ru

Управление МЧС России по Северной Осетии временно приостановило движение в сторону выезда из России через КПП «Верхний Ларс» для всех видов транспортных средств из-за ухудшений погодных условий и невозможности обеспечения безопасного проезда. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Действие запрета будет прекращено особым распоряжением. Он вступил в силу в 6:00 по московскому времени. В МЧС настоятельно порекомендовали водителям и другим участникам дорожного движения изменить маршрут.

7 февраля сообщалось, что Грузия открыла большегрузам дороги в Армению и Турцию. До этого из-за сильного снегопада они были закрыты для грузовиков.

2 февраля в МЧС по Северной Осетии заявили, что проезд всех видов транспорта через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» закрыт.

Общество,Видео,МЧС России,
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