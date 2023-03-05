Синоптик назвал сроки весеннего потепления в Москве

«Средняя дата схода снежного покрова в Московской области в естественных условиях — это первая декада апреля. В прошлом году, например, снег сошел 10 апреля. Это касается открытых участков в поле, а в лесу снег задерживается еще на неделю, реки вскрываются обычно в первых числах апреля. Устойчивых переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью», — объяснил синоптик.