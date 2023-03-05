Ветеранам рассказали, как распознать уловки телефонных мошенников

Жителям столичного района Сокол рассказали, как не попасться в ловушки мошенников.

Фото: Пресс-служба Департамента финансов города Москвы Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Заместитель Савеловской межрайонной прокуратуры Яков Путнин совместно с управой района Сокол провел встречу с председателями первичных организаций Совета ветеранов района.

Видео дня

— Участились случаи мошенничества с банковскими картами. И в такие ловушки аферистов попадают, как правило, люди пожилого возраста, — отметил Яков Путнин.

Он рассказал собравшимся, какими могут быть последствия, если предоставить личные данные людям, которые могут представиться сотрудниками различных кредитных организаций.

Также, по словам Путнина, резко выросло число телефонных мошенников, которые на расстоянии пытаются убедить людей в том, что они должны переслать деньги, назвать номера карточек и так далее. Чаще всего нечестные на руку дельцы представляются сотрудниками правоохранительных органов, так как у людей, особенно у старшего поколения, есть доверие к полиции. На это и рассчитывают мошенники. Разговор с ними лучше сразу прервать.

При сомнениях лучше перезвонить в районные отделы полиции, в обслуживающий ваши карты банк, чтобы убедиться, что никакие операции без вашего ведома не проведены. Как только вы начинаете контактировать, злоумышленники сразу ориентируются — у них есть разработанные схемы для каждого гражданина, для разных характеров, эти схемы находятся перед ними.

В свою очередь в Департаменте финансов предупредили горожан об опасности финансовых пирамид. Как отметил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, каждые четыре часа в России создается новая финансовая пирамида. Участие в ней может стоить также больших денег для доверчивых граждан.

ВАЖНО