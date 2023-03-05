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1 час назад

Аналитики выяснили, где российские путешественники будут отдыхать на 8 Марта

Газета.Ru

По данным Страхового Дома ВСК, более 61% всех российских путешественников во время Международного женского дня предпочитают отдыхать в Турции и российских регионах. Об этом в пресс-службе компании рассказали "Газете.Ru".

Аналитики выяснили, где российские путешественники будут отдыхать на 8 Марта
Фото: DepositphotosDepositphotos

Поездки по Турции и России – самые популярные направления для отдыха у туристов на период, затрагивающий 8 марта. Так, 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в Турцию. Причем почти треть из них – пары, которые проведут там романтические выходные, выяснили аналитики. Более четверти российских туристов будут отдыхать в России. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.

Немного меньше россиян проведут 8 марта в Армении – 16,3% туристов. Также достаточно россиян в этот период отправятся в Египет - 10,2%, Грузию – 6,1%, ОАЭ – 2,2% и Узбекистан – 2%. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек погоду с "женским характером" 8 марта в Москве.

Общество,Роман Вильфанд,ВСК,
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