Аналитики выяснили, где российские путешественники будут отдыхать на 8 Марта

По данным Страхового Дома ВСК , более 61% всех российских путешественников во время Международного женского дня предпочитают отдыхать в Турции и российских регионах. Об этом в пресс-службе компании рассказали "Газете.Ru".

Поездки по Турции и России – самые популярные направления для отдыха у туристов на период, затрагивающий 8 марта. Так, 35,9% всех путешественников отправятся отдыхать в Турцию. Причем почти треть из них – пары, которые проведут там романтические выходные, выяснили аналитики. Более четверти российских туристов будут отдыхать в России. Абсолютное большинство из них будет нацелено на горнолыжные курорты под закрытие зимнего сезона, особенно в Красной Поляне.