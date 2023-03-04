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27 минут назад

Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при теракте мальчика

RT на русском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Фёдора, пострадавшего от теракта, устроенного украинскими террористами в регионе.

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — цитирует губернатора РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с матерью мальчика, когда посещал его в больнице. По словам мамы Фёдора, семья проживала в доме без удобств.

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Ранее главный врач детской областной больницы Виктор Алекса рассказал о состоянии Фёдора.

Общество,Видео,Александр Богомаз,
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