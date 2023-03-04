«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — цитирует губернатора РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с матерью мальчика, когда посещал его в больнице. По словам мамы Фёдора, семья проживала в доме без удобств.