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23 минуты назад

Умер вывезший рукопись романа «Доктор Живаго» из СССР итальянский журналист

Мир24

Итальянский журналист Серджо Д`Анджело, который в 1956 году вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», умер в возрасте 100 лет, сообщает газета l`Adige.

Умер вывезший рукопись «Доктора Живаго» из СССР журналист
Фото: Мир24Мир24

Д`Анджело приехал в Москву в начале 1956 года для работы на радио. Издатель и деятель Итальянской коммунистической партии Джанджакомо Фельтринелли попросил его также найти в Советском Союзе литературные произведения, которые потенциально могли бы быть интересны западным читателям.

Из эфиров западных радиостанций Д'Анджело узнал о завершении романа Пастернака, после чего приехал к писателю в Переделкино и попросил разрешение на издание произведения в Италии. Пастернак, столкнувшийся с отказами печатать роман в советских издательствах, согласился.

«Вы меня пригласили взглянуть в лицо собственной казни», – заявил писатель.

«Доктор Живаго» вышел на итальянском языке в ноябре 1957 года, а в 1958 году Пастернак получил за роман Нобелевскую премию.

Ранее ушел из жизни известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто, которому в апреле исполнилось бы 102 года. Малвестуто находился в числе первых итальянских партизан, которые вступили в Болонью после ее освобождения в апреле 1945 года.

Общество,Борис Пастернак,
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