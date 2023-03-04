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23 минуты назад

В МЧС предупредили о сходе снежных лавин на Сахалине

Говорит Москва

Речь идёт о периоде с 4 по 6 марта.

В МЧС предупредили о сходе снежных лавин на Сахалине
Фото: 

Схождение снежных масс затронет 10 муниципальных образований региона: Анивский, Невельский, Холмский, Долинский, Углегорский, Томаринский, Макаровский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский районы, а также город Южно-Сахалинск.

Спасатели напомнили, что при попадании под лавины главная задача — защитить дыхательные пути от снежной пыли. Для этого можно использовать шарф, воротник, капюшон, шапку или ладони. Кроме того, необходимо пытаться вынырнуть на поверхность лавины. Важно не тратить силы на крики, так как снег полностью поглощает звуки, и не давать себе заснуть.

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