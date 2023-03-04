В МЧС предупредили о сходе снежных лавин на Сахалине

Спасатели напомнили, что при попадании под лавины главная задача — защитить дыхательные пути от снежной пыли. Для этого можно использовать шарф, воротник, капюшон, шапку или ладони. Кроме того, необходимо пытаться вынырнуть на поверхность лавины. Важно не тратить силы на крики, так как снег полностью поглощает звуки, и не давать себе заснуть.