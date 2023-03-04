В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
46 минут назад

Спрос на туры в Турцию восстановился после землетрясений

Lenta.ru

Спрос на туристические путевки в Турцию полностью восстановился, Об этом сообщает «Интерфакс».

Спрос на туры в Турцию восстановился после землетрясений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации агентства, наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники. Замдиректора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко подчеркнула, что после землетрясений в Турции продажи резко упали, но быстро восстановились.

В пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали, что многие места в Анталье до 8 марта включительно заняты.

«Также хорошо бронируются даты детских весенних каникул на курорты Антальи и туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул», — пояснили в компании.

Ранее 4 марта в Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 — они стали самыми сильными с 1939 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Общество,Юлия Руденко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий