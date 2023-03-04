Спрос на туры в Турцию восстановился после землетрясений

Спрос на туристические путевки в Турцию полностью восстановился, Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации агентства, наиболее активно россияне бронируют туры на весенние каникулы и майские праздники. Замдиректора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко подчеркнула, что после землетрясений в Турции продажи резко упали, но быстро восстановились.

В пресс-службе туроператора «Интурист» рассказали, что многие места в Анталье до 8 марта включительно заняты.

«Также хорошо бронируются даты детских весенних каникул на курорты Антальи и туры на собственных чартерных рейсах в Стамбул», — пояснили в компании.

Ранее 4 марта в Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1.