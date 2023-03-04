В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
40 минут назад

Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Газета.Ruиещё 2

Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных государств ограничивает права зарубежных правообладателей, поэтому соответствующая инициатива не поддерживается. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС.

Минкультуры выступило против ввоза фильмов через Белоруссию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее члены комитета направили в правительство РФ предложение о принудительном лицензировании фильмов из недружественных государств для российского кинопроката.

В Минкульте напомнили, что публичный показ или иная форма коммерциализации фильмов, музыки и других произведений без согласия правообладателя является нарушением исключительного права.

«Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», — говорится в ответе Минкультуры за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

Минкульт запретит прокат пиратских фильмов в кинотеатрах

Ранее Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в РФ. Возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей счел Минюст.

Общество,Алексей Синицын,Минкультуры России,Минэкономразвития,Совет Федерации,Правительство РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий