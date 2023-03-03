Роскачество анонсировало первую редакцию ГОСТа на школьную форму

Утвердить национальный стандарт планируют к концу 2024 года. Об этом говорится в сообщении национальной система мониторинга качества товаров.
«Ещё во время действия предварительного национального стандарта на школьную форму мы обработали более 100 предложений от заинтересованных производителей и отраслевых объединений. Замечания будут учтены при разработке первой редакции ГОСТ.. Публичное обсуждение стандарта с экспертным сообществом начнётся в апреле и продлится не менее двух месяцев», — приводит ТАСС слова замглавы Роскачества Елены Саратцевой.
В организации напомнили, что национальные стандарты считаются добровольными, однако образовательные организации смогут учесть все требования к одежде учащихся.