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1 час назад

Запорожскую область поделили на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе

ТАСС

Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Соответствующий указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, он опубликован на сайте администрации региона и вступил в силу.

Мелитополь стал столицей Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Они же получили статус городских округов. В области были образованы 13 районов, которые также были наделены статусом муниципальных округов.

Согласно документу, границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

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Кроме того, в одном из приложений указа определены новые границы Мелитополя. Так, город расширился до побережья Азовского моря и включил в себя несколько небольших населенных пунктов, в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.

Общество,Евгений Балицкий,
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