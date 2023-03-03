Мелитополь стал столицей Запорожской области

Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе. Соответствующий указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, он опубликован на сайте администрации региона и вступил в силу.

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Тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Они же получили статус городских округов. В области были образованы 13 районов, которые также были наделены статусом муниципальных округов.

Согласно документу, границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.