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1 час назад

Метрополитен-музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником

RT на русскомиещё 1

Метрополитен-музей Нью-Йорка снова изменил национальность художника Ивана Айвазовского, который родился в Российской Империи. Ещё 11 февраля художник значился русским по национальности, 12 февраля он уже был обозначен как «украинец».

Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Фото: RT на русскомRT на русском

Теперь на сайте указана следующая информация о художнике: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи.

Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

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