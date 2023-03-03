Лед Байкала закроют для туристов из-за «викингов»

Лед Байкала, кроме переправы на остров Ольхон, закроют для туристов, передает Telegram-канал Babr Mash. Ранее в Сети появилось видео, как по льду озера на крыше автомобиля УАЗ катаются туристы в костюмах викингов — с топорами и в средневековой одежде. В МЧС назвали подобные гонки опасными, а после того, как на Байкале затонула машина, такие перемещения решили запретить. Пассажирам затонувшего УАЗа удалось спастись.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Telegram-канал отметил, что теперь за катание по озеру будут штрафовать: экстремалов-одиночек от 3 до 4,5к, фирмы — от 200 до 400к.

25 февраля на Байкале судно на воздушной подушке «Хивус» сбило мужчину, катавшегося по льду озера на коньках. Пострадавший был отправлен в больницу с переломами.