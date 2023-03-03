В Челябинской области ввели запрет на использование беспилотников

Отмечается, что исключение сделано для тех дронов, которые местные подразделения федеральных ведомств, региональные исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения используют в рамках возложенных на них функций. Кроме того, под исключение подпадают организации, выполняющие гособоронзаказ или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иные учреждения (организации) при наличии договора с федеральными и региональными ведомствами, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.