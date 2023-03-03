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44 минуты назад

В Челябинской области ввели запрет на использование беспилотников

Газета.Ru

Оперативный штаб Челябинской области решил ввести запрет на использование беспилотников в регионе. Об этом ТАСС сообщили в региональном Министерстве общественной безопасности.

В Челябинской области ввели запрет на использование беспилотников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как заявили в ведомстве, запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) установлен на период до снятия режима «Уровень базовой готовности».

Отмечается, что исключение сделано для тех дронов, которые местные подразделения федеральных ведомств, региональные исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения используют в рамках возложенных на них функций. Кроме того, под исключение подпадают организации, выполняющие гособоронзаказ или обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иные учреждения (организации) при наличии договора с федеральными и региональными ведомствами, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями.

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