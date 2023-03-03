Распутина призвала «расстрелять» покинувших Россию знаменитостей

Певица Маша Распутина на шоу «Ты не поверишь» призвала «расстрелять» и отправить «на виселицу» всех покинувших Россию знаменитостей.
«Всех предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые купировали нашу страну, те, которые предали за деньги... Всех — на виселицу! Вот всех — расстрелять и на виселицу! Это мое заявление!» — высказалась Распутина.
Она убеждена, что нельзя спокойно относится к такому поведению знаменитостей, которые приобрели славу и достаток в России, но уехали жить за границу.
Ранее Распутина рассказала, что ее «капризная» дочь хочет стать топ-моделью.