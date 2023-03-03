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1 час назад

Покинувший Россию Дмитрий Назаров рассказал о просьбах проспонсировать ВСУ

Lenta.ru

Народный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой и коллегой Ольгой Васильевой покинул Россию, рассказал о поступающих ему предложениях проспонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом артист сообщил в интервью юристу Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), отрывок беседы приводится в Telegram-канале «МК».

Покинувший Россию Назаров рассказал о просьбах проспонсировать ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назаров заявил, что иногда получает в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для Украины.

«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете», — поделился он своей реакцией.

Актер также добавил, что нужно отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи он лично не может пойти.

Назаров рассказал, как Хабенский уволил его из МХТ имени Чехова

В середине января стало известно, что худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении из театра Назарова и его супруги. Это произошло после публичных заявлений актера, выступившего против проведения спецоперации на Украине.

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