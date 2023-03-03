Покинувший Россию Назаров рассказал о просьбах проспонсировать ВСУ

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Назаров заявил, что иногда получает в соцсетях предложения пожертвовать деньги на закупку беспилотников для Украины.

«Я говорю: вы что, с ума сошли? Вы всерьез это у меня, у россиянина, спрашиваете», — поделился он своей реакцией.

Актер также добавил, что нужно отдавать себе отчет в том, что на какие-то вещи он лично не может пойти.