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24 минуты назад

Пострадавший от украинских диверсантов мальчик Федор рассказал, как получил ранение

Газета.Ruиещё 4

Мальчик, который 2 марта получил ранение при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе, рассказал в эфире телеканала «Россия 24», рассказал подробности произошедшего.

Пострадавший от украинских диверсантов мальчик Федор рассказал, как получил ранение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля», — пояснил мальчик, почему он не покинул место обстрела, а помог спасти находящихся с ним двух девочек.

Врачи расценивают состояние Федора как тяжелое, его прооперировали.

Ранее сообщалось, что мальчика наградили медалью «Доблесть и отвага».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил, что Кремль и президент РФ Владимир Путин восхищены геройством Федора.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Брянской области проникла ДРГ. По его словам, диверсанты обстреляли автомобиль, в результате чего погиб взрослый и был ранен ребенок.

Общество,Александр Богомаз,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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