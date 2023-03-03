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1 час назад

В Минобрнауки предложили собрать цифровые дипломы в реестр

Парламентская газета

В Минобранауки предложили провести эксперимент по созданию единого реестра онлайн-документов об образовании и квалификации. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минобрнауки предложили собрать цифровые дипломы в реестр
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Опробовать механизм формирования базы цифровых дипломов для реестра предлагается в три этапа с 1 июня по 31 декабря 2023 года, следует из документа. Реестр формируется в развитие суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который заработал на портале госуслуг в июне 2020 года.

На первом этапе предполагается отработать взаимодействие создаваемого модуля с госуслугами для цифровых документов об основном или среднем образовании, на втором — о среднем или профессиональном образовании, на третьем - о высшем.

«Основой концепции цифровых документов об образовании является идея перехода к использованию реестровой модели документов об образовании, — отмечается в пояснительной записке.

В 2022 году сообщалось об экспериментальном «оцифровании» аттестатов и дипломов, инициированном Министерством. Реальные документы использовались с с согласия их владельцев — совершеннолетних студентов или родителей школьников. При этом о формировании отдельного реестра речи не шло — документы просто подгружались в личные кабинеты пользователей на госуслугах.

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