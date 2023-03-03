Умер знаменитый кот Филимон из Выборгского замка

Окончил свой земной путь хранитель Выборгского замка кот Филимон, сообщили в официальной группе музея-заповедника. Кот прожил 18 лет, 13 из которых провел на Замковом острове, а 6,5 – занимал там должность старшего мяучного сотрудника музея. Филимон умер от неоперабельного рака.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ему удалось создать вокруг себя настоящее пространство любви. Со своей миссией – очеловечиванием людей – он справлялся отлично. И путь свой прошел достойно. Сэр Филимон Великолепный – в наших сердцах и в нашей памяти», – пишут сотрудники замка.

Работники музея отмечают, что кот был одним из самых медийных сотрудников, входил в десятку самых известных котов региона и страны, имел профессиональные награды.

Филимон был строгим прорабом во время реставрации здания, ловил мышей, полевок, крыс, а также следил за всей вверенной ему территорией. Запомнился он и тем, что любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе.