Краснодар и Сочи вошли в топ-10 популярных направлений в марте

В этом году весенний женский праздник 8 Марта "выпадает" на середину рабочей недели и принесет россиянам лишь один выходной день. Однако это никак не отразилось на спросе на путешествия: туроператоры характеризуют ситуацию как близкую к обычному сезонному спросу.

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На днях российский сервис бронирования отелей и квартир назвал самые популярные направления, которые выбирают женщины для поездок в первый весенний месяц. Рейтинг возглавил Сочи. На солнечный черноморский курорт приходится 21 процент всех женских бронирований марта. И неудивительно. Сейчас на побережье средняя температура днем 10…14 градусов тепла, а сочно-зеленые верхушки пальм на бульварах и многочисленных скверах города даже на фоне облачного неба уже создают солнечное настроение. Кроме того, здесь, как ни в одном другом месте, круглый год можно увидеть цветы. Например, сейчас гости дендрария смогут полюбоваться камелией японской, жасмином Месни, фиалкой Виттрока и хеномелесом прекрасным.

Также в топ-10 популярных мартовских направлений вошел Краснодар, где проживание в отеле сопоставимо с сочинскими ценами и в среднем обходится в 1,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что Краснодарский край вошел в топ-5 самых бронируемых направлений внутри России на мартовской праздничной неделе. Спрос на туры у побережья Сочи стабильно высок. У одного из крупных туроператоров он лидирует с долей в 62 процента в заездах с 4 по 12 марта на внутреннем рынке. На втором месте по спросу внезапно оказалась Анапа, обошедшая популярный горнолыжный курорт Шерегеш. В данном случае туристов подкупает большой выбор отелей категории четыре и пять звезд с питанием "все включено".

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