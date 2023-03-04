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1 час назад

Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ

Lenta.ruиещё 1

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата.

В России предложили отменить ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что «западная калька» не подходит России.

«Вместо развитого креативного класса молодежи в каждой отрасли, людей-думающих, способных на смелые идеи и решения, мы взращиваем детей на "тестах", которые изначально отметают любой полёт мысли», — заявил он.

Хамзаев призвал Голикову дать поручение Министерству просвещения сформировать позицию относительно отмены ЕГЭ. Депутат также считает необходимым совместно с парламентариями, «неравнодушными экспертами, профессурой России обсудить возможность создания действительно смысловых изменений в системе образования».

Ранее депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что возможность отмены Единого государственного экзамена обсуждается и будет обсуждаться. Парламентарий связал возможность отмены ЕГЭ с заявленным президентом России Владимиром Путиным возвратом к традиционной системе образования.

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