Россияне перечислили худшие подарки на 8 Марта и 23 февраля

Россияне перечислили нежеланные подарки на гендерные праздники. Результаты совместного исследования сервисов «Работа.ру» и ЮMoney публикует «Газета.Ru».

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Выяснилось, что 60 процентов опрошенных не хотят получать на 8 Марта и 23 февраля нижнее белье. Кроме того, 36 процентов респондентов включили в рейтинг худших презентов одежду и обувь, а еще 35 процентов — подарочные наборы для ванны и душа. Замыкают пятерку алкоголь (27 процентов) и скидочные купоны в магазинах (23), уточнили эксперты.

В то же время лучшими подарками назвали сладости, цветы и подарочные сертификаты — за них проголосовали 49, 46 и 41 процент участников опроса соответственно. Отмечается также, что одна из самых популярных категорий подарков — косметика и парфюмерия — заняла шестое место как в антирейтинге, так и в рейтинге желанных презентов.