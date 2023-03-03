Пока вы спали: угроза российской нефтедобыче и отказ посредников от поставок iPhone в РФ

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Санкции угрожают российской нефтедобыче

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Российская нефтедобыча в перспективе может упасть на 20%, если компании не найдут способ компенсировать нехватку западного оборудования и технологий, которые больше не поставляются в Россию из-за санкций. Об этом со ссылкой на обзор экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры» сообщает «Коммерсант».

Эксперты предупредили, что сейчас зарубежные компании работают в наиболее сложных сегментах, в том числе на добыче нефти на шельфе. Также они занимают 52% рынка технологии гидроразрыва пласта. Несмотря на то, что на компании из «недружественных стран» приходится только 15% рынка бурения в РФ, поставляемое ими высокотехнологическое оборудование заменить будет непросто.

Посредники отказываются от поставок iPhone в Россию

Введенные в феврале санкции США, запрещающие ввоз в Россию устройств дороже $300, могут серьезно осложнить поставки не только iPhone, но и других гаджетов, в которых используются американские технологии и запатентованные американцами решения. Это приведет к росту цен, удлинению сроков поставок, а часть посредников с Ближнего Востока, помогавших ритейлерам закупать устройства по параллельному импорту, уже уведомили партнеров об отказе, заявили «Известиям» эксперты.

При этом в Минпромторге не ожидают дефицита премиальных смартфонов и роста цен на них из-за санкций США. «Новые ограничительные меры могут оказать краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек», - пояснил представитель ведомства.

Бастрыкин направил в Брянскую область следственную группу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следователей на место нападения украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека и получил ранение 10-летний ребенок. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственной группе центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане», - отмечается в сообщении.

Страховщики перечислили места концентрации мелких ДТП в Москве

Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал дороги в Москве, лидирующие по числу мелких аварий, оформляемых при помощи европротокола. При этом данные страховщиков об аварийных участках лишь частично совпадают со статистикой ГИБДД, в которой представлены ДТП с пострадавшими, пишет «Коммерсант».

Так, по информации РСА, в Москве больше всего мелких аварий происходит на Садовом кольце от Крымского до Земляного Вала, Русаковской эстакаде, Ленинградском проспекте у метро «Сокол», Каширском шоссе в районе Коломенского проезда. ГИБДД также как и страховщики увидела сразу несколько очагов аварийности на Варшавском шоссе, при этом по данным автоинспекции, набольшее число аварий с пострадавшими произошло на МКАД, Северо-Западной хорде, ТТК, Волгоградском проспекте у станций метро «Пролетарская» и «Кузьминки», Волоколамском шоссе у моста через реку Сходня.

В России готовятся запустить новый способ платежей через смартфон

Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с банками готовит к запуску новый способ платежей, который предусматривает формирование специального QR-кода на экране смартфона, считываемого сканером на кассе для проведения платежа. Об этом пишет газета «Известия».