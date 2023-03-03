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1 час назад

Мурашко заявил, что в аптеках нет дефицита лекарств

ТАСС

Дефицита лекарств в российских аптеках сегодня нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко заявил, что в аптеках нет дефицита лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках.

Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой медикаментов в аптеки, министр отметил, что кратковременные логистические сложности были преодолены.

"Адаптировались цепочки [поставок]. К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", - добавил он.

Общество,Михаил Мурашко,
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