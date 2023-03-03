Мурашко заявил, что в аптеках нет дефицита лекарств

Дефицита лекарств в российских аптеках сегодня нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках.
Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой медикаментов в аптеки, министр отметил, что кратковременные логистические сложности были преодолены.
"Адаптировались цепочки [поставок]. К тому же сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", - добавил он.