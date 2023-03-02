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29 минут назад

В Удмуртии запускают проект «Наставничество»

RT на русском

Проект «Наставничество» запускают в Удмуртии в Год молодёжи.

В Удмуртии запускают проект «Наставничество»
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В рамках проекта наставники проведут работу с 300 подростками.

«Любому подростку на определённом этапе нужен взрослый, который мог бы ответить на волнующие вопросы, помочь, принять и в прямом смысле наставить на верный жизненный путь. Поэтому мы запускаем программу поддержки», — заявил Павел Костенков, директор Республиканского центра психологической помощи «Психолог-плюс».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.

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