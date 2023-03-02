В Удмуртии запускают проект «Наставничество»

«Любому подростку на определённом этапе нужен взрослый, который мог бы ответить на волнующие вопросы, помочь, принять и в прямом смысле наставить на верный жизненный путь. Поэтому мы запускаем программу поддержки», — заявил Павел Костенков, директор Республиканского центра психологической помощи «Психолог-плюс».