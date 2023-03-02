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56 минут назад

Россияне стали реже отдыхать в Турции по одной причине

Lenta.ru

Российские туристы стали реже отдыхать на курортах Турции по одной причине — недавние землетрясения в стране привели к падению спроса среди путешественников. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Россияне опасаются ехать в Турцию из-за землетрясения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом, по мнению специалиста, традиционный туристический поток из России к летнему высокому сезону восстановится.

«Конечно, определенное падение в туристическом секторе есть. Хотя любимые курорты россиян в Турции, в общем-то, не пострадали. Кроме того, вскоре россияне сделают вывод, что, наверное, на курортах Средиземного моря достаточно безопасно», — высказался он.

Также Егармин сообщил, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативные платежные механизмы для замены карт российской платежной системы « Мир» . Однако из-за опасений санкций дискуссия ведется в непубличной плоскости.

«Сейчас этот процесс вышел из публичного обсуждения, и причины понятны. Потому что, если будут найдены какие-то компромиссы в этом вопросе, то уж точно их не надо раскрывать недругам, чтобы они не сделали упреждающие шаги», — отметил директор РТДС.

Ранее отечественным путешественникам предложили недельные путевки в Турцию по цене авиабилетов на Международный женский день, который празднуется 8 Марта. Так, семидневный тур с включенным перелетом, размещением и питанием в гостинице категории пять звезд в Аланье обойдется россиянам в 25,3 тысячи рублей.

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