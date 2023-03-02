Россияне опасаются ехать в Турцию из-за землетрясения

«Сейчас этот процесс вышел из публичного обсуждения, и причины понятны. Потому что, если будут найдены какие-то компромиссы в этом вопросе, то уж точно их не надо раскрывать недругам, чтобы они не сделали упреждающие шаги», — отметил директор РТДС.