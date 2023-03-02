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24 минуты назад

Россияне заявили о нехватке работников в регионах

Lenta.ru

Большинство россиян отмечают нехватку персонала на предприятиях в регионах — такого мнения придерживаются около 62 процентов граждан и компаний, опрошенных Центром стратегических разработок (ЦСР) и социологическим центром ЦСП «Платформа». Исследование есть в распоряжении ТАСС.

Россияне заявили о нехватке работников в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примерно 20 процентов респондентов заявили о дефиците работников на всех уровнях, а 19 процентов — о нехватке только узких специалистов. В докладе отмечается, что для корпоративногно сектора удержание наиболее ценных кадров и привлечение нового персонала в настоящий момент является одним из главных вызовов.

Население, в свою очередь, призывает улучшить сферу здравоохранения в регионах. Тема является наиболее чувствительной и одновременно сложной для поддержки со стороны бизнеса из-за регуляторных ограничений и сложностей с квалифицированным персоналом, указано в докладе.

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали 1,3 тысячи респондентов из четырех индустриальных регионов (Нижегородская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская область). В исследовании также приняли участие 20 крупных компаний, 15 региональных администраций и 10 экспертных центров.

Дефицит кадров на данный момент является одной из главных угроз для перехода российской экономики к росту во втором полугодии 2023 года, указывал ранее Центробанк. Нехватка персонала стимулирует рост зарплат вне зависимости от результатов работы, а это, в свою очередь, способно сдержать процессы структурной трансформации. Кроме того, увеличение доходов сотрудников, отвязанное от реального роста производительности труда, является потенциально проинфляционным фактором.

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