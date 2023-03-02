В Таиланде туристам за нарушения начнут выдавать красные карточки

На Пхукете (провинция Таиланда) запустили новую систему отслеживания правонарушений зарубежных туристов с применением специальных красных карточек за повторные случаи. Об этом сообщает ThePhuket News со ссылкой на генерал-майора иммиграционной службы Пхукета Прапансака Прасансука.

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В издании сообщили, что система схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и убирают с игрового поля.

По словам Прасансука, турист, единожды уличенный в нарушениях правопорядка, получит желтую карточку. Он сможет продолжить отдыхать, однако в следующий раз в королевство его не пустят. Уведомление о правонарушении поступит в посольство его страны. При втором нарушении турист получит красную карточку и будет депортирован.

Сотрудник иммиграционной службы Пхукета не назвал конкретные нарушения, которые повлекут за собой выдачу желтых и красных карточек.