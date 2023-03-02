На льду Байкала усилят контроль из-за массовых нарушений

Правоохранительные и надзорные органы усилят контроль на льду Байкала в связи с массовыми нарушениями со стороны туристов и организаторов отдыха, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В текущем туристическом сезоне уже в нескольких случаях нарушения привели к травмированию людей.

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"Усиление контроля за ситуацией на льду Байкала запланировано силовыми ведомствами Иркутской области. Особое внимание западному побережью озера начнут уделять в ближайшие выходные и праздничные дни. Решение об этом было принято на экстренном совещании, состоявшемся 2 марта 2023 года в связи со складывающейся неблагоприятной оперативной обстановкой", - говорится в сообщении.

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В популярных местах отдыха будут работать межведомственные группы из сотрудников полиции, государственной инспекции по маломерным судам, Росрыболовства, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", муниципальных властей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, водители допускают грубые нарушения при движении по ледовой переправе, выезжают на лед в запрещенных местах. Отдыхающие и те, кто им оказывает услуги, массово игнорируют требования природоохранного законодательства. В ходе контрольно-надзорных мероприятий правоохранительные органы будут применять все меры административного воздействия вплоть до задержания.

В этом зимнем турсезоне на льду Байкала в Иркутской области произошло несколько ЧП. 14 февраля в результате столкновения судна воздушной подушке и квадроцикла пострадали два человека. 24 февраля столкнулись судно на воздушной подушке и автомобиль, пять человек попали в больницу. 25 февраля судно на воздушной подушке сбило мужчину, который катался на коньках. Еще несколько аварий с участием автомобилей произошло на ледовой переправе между материком и островом Ольхон.