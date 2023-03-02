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43 минуты назад

Названа причина низкой заполняемости гостиниц на 8 Марта в Петербурге

Вечерняя Москва

Загрузка в петербургских отелях на 8 Марта всего за неделю до праздничной даты оказалась крайне низкой, сообщает издание «Невские новости».

Названа причина низкой заполняемости гостиниц на 8 Марта в Петербурге
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По состоянию на вторник, 28 февраля, загрузка отелей на 7 марта составляла 22,3 процента. Что касается непосредственно Международного женского дня, то на 8 марта загрузка составила 23,4 процента. В четверг, 9 марта, загрузка оценивается в 22,1 процента.

Как пояснил руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко, на 8 марта спрос будет не очень большой, это обусловлено тем, что праздник выпадает на середину недели и выходной — всего один день.

Отели и гостиницы Болгарии потеряли около 80 процентов клиентов из-за отсутствия туристов из России. По словам заместителя министра туризма страны Ирены Георгиевой, компенсировать потерю россиян невозможно, передает Nation news.

Из-за некачественной уборки в номерах постояльцы отелей рискуют заболеть. Какие опасности подстерегают путешественников во время отдыха — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Общество,Сергей Данильченко,
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