Названа причина низкой заполняемости гостиниц на 8 Марта в Петербурге

Загрузка в петербургских отелях на 8 Марта всего за неделю до праздничной даты оказалась крайне низкой, сообщает издание «Невские новости».

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По состоянию на вторник, 28 февраля, загрузка отелей на 7 марта составляла 22,3 процента. Что касается непосредственно Международного женского дня, то на 8 марта загрузка составила 23,4 процента. В четверг, 9 марта, загрузка оценивается в 22,1 процента.

Как пояснил руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко, на 8 марта спрос будет не очень большой, это обусловлено тем, что праздник выпадает на середину недели и выходной — всего один день.

Отели и гостиницы Болгарии потеряли около 80 процентов клиентов из-за отсутствия туристов из России. По словам заместителя министра туризма страны Ирены Георгиевой, компенсировать потерю россиян невозможно, передает Nation news.