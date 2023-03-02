В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Пушкинскую карту за все время ее действия оформили восемь миллионов человек

Российская Газетаиещё 2

За полтора года существования Пушкинской карты - с сентября 2021 года по февраль нынешнего - ее оформили восемь миллионов молодых россиян. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Пушкинскую карту оформили восемь миллионов человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале она отметила "невероятную динамику продаж билетов за последние четыре месяца":

"Если с сентября 2021 года (запуск программы) до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 миллиардов рублей, то к февралю 2023-го цифра выросла до 17 миллиардов рублей. Всего с начала программы приобретено 32 миллиона билетов".

К программе подключено более 10 тысяч учреждений. Среди регионов-лидеров - Москва и Санкт-Петербург (17,7% и 5,8%), Республики Башкортостан (5,6%) и Татарстан (4,7%), Челябинская область (3,2%).

Самым популярным направлением при этом остается кино - 36%, далее идут театры - 23%, выставки и музеи - 17%, мероприятия в домах культуры - 12%, концерты - 9%, события в образовательных учреждениях, библиотеках - 3%.

Напомним, Пушкинская карта предоставляет возможность молодым людям от 14 до 22 лет использовать ее средства на проведение культурного досуга по своему усмотрению.

Общество,Ольга Любимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий