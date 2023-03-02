Пушкинскую карту оформили восемь миллионов человек

За полтора года существования Пушкинской карты - с сентября 2021 года по февраль нынешнего - ее оформили восемь миллионов молодых россиян. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем Telegram-канале она отметила "невероятную динамику продаж билетов за последние четыре месяца":

"Если с сентября 2021 года (запуск программы) до ноября 2022 года по Пушкинской карте было продано билетов на 10 миллиардов рублей, то к февралю 2023-го цифра выросла до 17 миллиардов рублей. Всего с начала программы приобретено 32 миллиона билетов".

К программе подключено более 10 тысяч учреждений. Среди регионов-лидеров - Москва и Санкт-Петербург (17,7% и 5,8%), Республики Башкортостан (5,6%) и Татарстан (4,7%), Челябинская область (3,2%).

Самым популярным направлением при этом остается кино - 36%, далее идут театры - 23%, выставки и музеи - 17%, мероприятия в домах культуры - 12%, концерты - 9%, события в образовательных учреждениях, библиотеках - 3%.