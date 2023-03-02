Ваши счета в опасности: как мошенники из Днепра обманывают россиян

Наибольшая доля звонков мошенников россиянам зафиксирована в Днепре – там, как сообщает Life, располагаются несколько тысяч кол-центров. Именно оттуда в большинстве случаев поступают звонки гражданам. Портал выяснил, как устроен бизнес злоумышленников.

Они убеждают человека в том, что его банковские счета находятся в большой опасности. Они придумывают легенду о том, что для спасения денежных средств необходим перевод на особый «безопасный» счет. Обмануть клиентов удается многим мошенникам. Они могут представляться специалистами портала «Госуслуги» или сотрудниками банка.

Отмечается, что мошенники создают видимость того, что номер, с которого они звонят жертвам, является российским. Подмена номера осуществляется путем использования современных технологий.

Сами офисы кол-центров не отличаются от обычных рабочих пространств: там есть, в частности, столы и компьютеры. В бывшем Днепропетровске насчитывается наибольшее количество таких офисов.

Местные телеграм-каналы «завалены» предложениями о работе в кол-центрах, говорится в публикации. От соискателя требуется хорошо знать русский язык, говорить без акцента, быть пунктуальным и уметь быстро ориентироваться в меняющихся условиях. Кадровики не обращают внимания на стаж и опыт работы тех, кто претендует на место.

Зарплата, указанная в объявлениях, составляет 1,5 тыс. долларов. Деньги обещают зачислять еженедельно.

В заметке также говорится, что внутри офиса сотрудники делятся на три группы: «холодильники», «клосеры» и «мены». Первые обзванивают клиентов по слитым в Интернет базам телефонов, вторые - добиваются от жертвы перевода денег на счета владельцев кол-центра, третьи - помогают своим коллегам убедить в реальности происходящего засомневавшуюся жертву.