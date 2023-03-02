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Посла Германии уличили в уходе от ответа по делу о подрыве «Северных потоков»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале упрекнула посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра в уходе от ответа на вопрос по поводу виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и напомнила ему о деле Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

«Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по «Северным потокам» спустя целых полгода - молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», - констатировала она.

В Аргентине около 20 млн человек остались без света

Жители столичного района Буэнос-Айреса и нескольких провинций Аргентины остались без электричества из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча», вызванного пожаром на пастбищах. Об этом сообщает газета La Nacion.

Издание отмечает, что в результате пожара были повреждены линии электропередач и приостановлена работа атомной станции. Авария затронула более 6 млн домов или 20 млн человек, что составляет 40% от общего числа потребителей в Аргентине.

США встревожили поставки российского урана в Китай

Поставки российского урана в Китай для реактора на быстрых нейтронах на острове Чанбяо могут означать начало новой гонки ядерных вооружений. Об этом заявили Bloomberg осведомленные источники и эксперты.

Источники издания подчеркнули, что с сентября по декабрь 2022 года Россия передала Китаю 25 тысяч кг обогащенного урана. По данным американской разведки, после начала работы реактор CFR-600, расположенный «всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня», будет производить плутоний оружейного качества и позволит Китаю увеличить число боеголовок.

«Роскосмос» намерен сократить затраты на МКС

«Роскосмос» намерен запросить у правительства 160,4 млрд рублей на поддержание работы российского сегмента Международной космической станции с 2024 по 2028 год, сократив таким образом финансирование программ примерно на 10%, на 3,3 млрд рублей ежегодно. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что под сокращение может попасть программа модернизаций и создания новых российских модулей на станции, а также международные эксперименты, проводимые прежде всего совместно с Европой. При этом приоритетом станет создание российской космической станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.

Принца Гарри и Меган Маркл лишили коттеджа Фрогмор

Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего сына принца Гарри и его жену Меган Маркл коттеджа Фрогмор в Виндзоре. О выселении супругов стало известно после выхода скандальной автобиографии Гарри «Запасной», пишет газета The Sun.