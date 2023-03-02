Георгий Мартиросян опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Георгий Мартиросян («Кадетство», «Ворошиловский стрелок») в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

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«Нет, это какая-то ошибка. Я был на консультации просто у врача, какая-то паника началась», — заявил актер.

Ранее супруга Мартиросяна подтвердила, что артист действительно находится в больнице. Однако, по ее словам, речь идет о плановом обследовании.