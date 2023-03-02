Георгий Мартиросян опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Георгий Мартиросян («Кадетство», «Ворошиловский стрелок») в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
«Нет, это какая-то ошибка. Я был на консультации просто у врача, какая-то паника началась», — заявил актер.
Ранее супруга Мартиросяна подтвердила, что артист действительно находится в больнице. Однако, по ее словам, речь идет о плановом обследовании.
Накануне СМИ написали, что Георгий Мартиросян попал в одну из больниц Москвы. Сообщалось, что у актера начались воспалительные процессы, после чего он проходит всестороннее урологическое обследование.