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46 минут назад

Актер "Кадетства" Мартиросян заявил, что новости о его госпитализации преувеличены

Газета.Ruиещё 5

Актер Георгий Мартиросян («Кадетство», «Ворошиловский стрелок») в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

Георгий Мартиросян опроверг сообщения о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, это какая-то ошибка. Я был на консультации просто у врача, какая-то паника началась», — заявил актер.

Ранее супруга Мартиросяна подтвердила, что артист действительно находится в больнице. Однако, по ее словам, речь идет о плановом обследовании.

Накануне СМИ написали, что Георгий Мартиросян попал в одну из больниц Москвы. Сообщалось, что у актера начались воспалительные процессы, после чего он проходит всестороннее урологическое обследование.

Общество,Георгий Мартиросян,
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