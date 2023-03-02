Актер Георгий Мартиросян госпитализирован в Москве

В Москве госпитализирован заслуженный артист России Георгий Мартиросян . Об этом пишут «Известия».

Предположительно, у 75-летнего актера произошли воспалительные процессы, которые требуют немедленного вмешательства. Артиста осматривают врачи-урологи, ему назначено всестороннее обследование.

Георгий Мартиросян известен по работам в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гений», а также сериалах «Кремлевские курсанты», «Кадетство», «ТАСС уполномочен заявить…», «Воронины» и других.