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19 минут назад

СМИ: Георгий Мартиросян госпитализирован в Москве

Елена Прошина

В Москве госпитализирован заслуженный артист России Георгий Мартиросян. Об этом пишут «Известия».

Актер Георгий Мартиросян госпитализирован в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предположительно, у 75-летнего актера произошли воспалительные процессы, которые требуют немедленного вмешательства. Артиста осматривают врачи-урологи, ему назначено всестороннее обследование.

Георгий Мартиросян известен по работам в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гений», а также сериалах «Кремлевские курсанты», «Кадетство», «ТАСС уполномочен заявить…», «Воронины» и других.

Общество,Георгий Мартиросян,
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