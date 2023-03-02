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22 минуты назад

«Известия»: Минтранс России призвал ограничить время работы таксистов

RT на русском

Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.

Минтранс России призвал ограничить время работы таксистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

В ведомстве предложили ограничить время работы таксистов 12 часами, после которых они не смогут взять новый заказ от агрегатора.

Мера позволит сократить риски происшествий и причинения вреда здоровью россиян, уточнили в Минтрансе.

Госдума на заседании 22 декабря приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий работу такси.

Также сообщалось, что в декабре число поездок на такси в Москве выросло на 57% по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что число заказов такси растёт и составляет 11—13 заказов на одно такси в день.

Общество,Минтранс РФ,Госдума,
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