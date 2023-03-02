Минтранс России призвал ограничить время работы таксистов

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

В ведомстве предложили ограничить время работы таксистов 12 часами, после которых они не смогут взять новый заказ от агрегатора.

Также сообщалось, что в декабре число поездок на такси в Москве выросло на 57% по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что число заказов такси растёт и составляет 11—13 заказов на одно такси в день.