В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за ситуации с тиграми

В Хабаровском крае на три года запретили охоту на кабана с целью восстановления их популяции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Дегтярев, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мною подписано распоряжение о запрете в Хабаровском крае всех видов охоты на кабана, за исключением научных целей», — написал он. Дегтярев пояснил, что главная цель запрета — восстановление популяции кабана. Это животное играет важную роль в местной экосистеме и служит источником питания для краснокнижных хищников, включая амурского тигра.

Глава Хабаровского края отметил, что инициативу согласовало Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Отстрел кабана будет запрещен на три года с июня 2023 года. Дегтярев считает, что этих сроков хватит для восполнения численности животных, которая с 2020 по 2022 год сократилась с 15 650 до 3 834 особей. Основной причиной сокращения популяции стала африканская чума свиней.

При этом численность тигров растет. В 2015 году в Хабаровском крае их было 105, в 2022-м — 140-150 особей. Из-за недостатка кабанов тигры стали чаще выходить к населенным пунктам в поисках пищи, а это угрожает безопасности местных жителей, подчеркнул Дегтярев.