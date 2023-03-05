В православный календарь постов на 2023 год входят четыре многодневных и три однодневных поста.

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«Рамблер» рассказывает, на какие дни в 2023 году приходятся главные посты и как их нужно соблюдать.

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Многодневные посты

Великий пост

В 2023 году Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Это пост считается самым сложным и строгим, особенно в первую и последнюю неделю. Начинается Великий пост с Чистого понедельника, когда нужно полностью воздерживаться от пищи. В остальные недели по понедельникам, средам и пятницам разрешается есть сухую пищу – хлеб, фрукты, овощи, пить воду и компоты, во вторник и четверг можно есть горячую пищу, а в субботу и воскресенье – горячую пищу с растительным маслом. На Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля) можно есть рыбу, в Лазареву субботу (8 апреля) можно есть рыбную икру. В страстную пятницу (14 апреля) запрещается прием любой пищи до момента выноса плащаницы.

Петров пост

Этот пост еще называют Апостольским постом, он длится с понедельника недели всех Святых и заканчивается 11 июля. А 12 июля отмечается праздник апостолов Петра и Павла. Продолжительность поста зависит от того, когда будет Пасха. В 2023 году неделя всех Святых начинается 12 июня, а значит в этот день начинается Петров пост. В среду и пятницу разрешается только сухая пища, по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, грибы, крупы с растительным маслом.

Успенский пост

Этот пост имеет постоянные даты каждый год – с 14 по 27 августа. Он устанавливается перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. В понедельник, среду, пятницу можно употреблять сухую пищу без масла, во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. В день Преображения Господня – 19 августа – можно съесть рыбу.

Рождественский пост

Второе его название – Филиппов пост, он продлится с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года. Вплоть до дня святителя Николая – 19 декабря – Филиппов пост соблюдается так же, как и Петров. Если Введение во храм Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, то можно съесть рыбу. После 19 декабря рыбу можно есть в субботу и воскресенье. Со 2 января рыбу есть нельзя во все дни, а в субботу и воскресенье разрешается горячая пища с маслом. В сочельник нельзя есть никакую пищу, пока на небе не взойдет первая звезда.

Однодневные посты

Православным христианам предписано соблюдать пост каждую среду и пятницу, нельзя есть мясо и молочные продукты. Начиная с недели всех Святых, в 2023 году она начинается 12 июня, и вплоть до Рождества, в среду и пятницу запрещаются рыба и растительное масло, масло можно есть только в случае, если на эти дни выпадают дни празднуемых святых, а рыба разрешается, если на эти дни выпадают большие праздники, например, Покров и им подобные. Исключение – сплошные седмицы. Всего их пять:

с 7 по 18 января – святки,

с 6 по 12 февраля – седмица мытаря и фарисея (за две недели до Великого поста),

с 20 по 26 февраля – сырная седмица, больше известная как Масленица (неделя перед Великим постом, в которую уже не разрешается есть мясо),

с 17 по 23 апреля – Пасхальная или Светлая седмица (первая неделя после Пасхи),

с 5 по 11 июня – Троицкая седмица (первая неделя после Троицы).

В эти дни запретов на употребление рыбы и масла нет.

Строгий пост соблюдается также в следующие дни:

18 января – крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Креста Господня