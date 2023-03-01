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51 минуту назад

Олег Тиньков призвал МИД Великобритании снять с него санкции

Илья Родин

Бизнесмен Олег Тиньков обратился во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства с просьбой снять наложенные на него индивидуальные рестрикции. Об этом пишет Bloomberg.

Олег Тиньков призвал МИД Великобритании снять с него санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тиньков пояснил, что удаление его из британского черного списка «было бы справедливым».

Отмечается, что агентство направило запрос в МИД Великобритании. В ведомстве уточнили в ответ, что не дают комментариев по вопросам индивидуальных санкций.

Вместе с тем, подчеркнули в МИД, существует процедура снятия рестрикций с физических лиц. В рамках этой системы им следует предпринять указанные в законах королевства действия, пройти по «четкому юридическому пути».

Напомним, что весной 2022 года власти Великобритании внесли российского бизнесмена, основателя «Тинькофф банка», в санкционный список. Разнообразные активы предпринимателя были заблокированы. Кроме того, его яхтам запретили вход в порты страны.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Тиньков отказался от гражданства России. О своем решении он рассказал в соцсетях.

Общество,Олег Тиньков,Тинькофф банк,
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