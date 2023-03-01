В море вышло первое рыболовное судно Запорожской области под флагом РФ

В ходе церемонии Абозин заявил, что «Покровитель» первым поднял российский флаг на новых территориях страны, но вскоре к нему присоединятся и другие рыболовные суда. Он также добавил, что это является знаменательным событием для Запорожской области и всего Азово-Черноморского региона. «Я думаю, что первое (судно – ред.) есть, а остальные уже, как по накатанной, будем продвигать и делать», – сказал он.