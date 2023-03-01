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36 минут назад

В море вышло первое рыболовное судно Запорожской области под флагом РФ

Елена Прошина

В Запорожской области состоялся выход в море первого рыболовного судна под российским флагом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В церемонии поднятия флага на судно «Покровитель» приняли участие сотрудники Управления рыбным и водным хозяйствами Министерства АПК и продовольствия Запорожской области, а также руководитель территориального Азово-Черноморского управления «Росрыболовства» Александр Абозин.

В ходе церемонии Абозин заявил, что «Покровитель» первым поднял российский флаг на новых территориях страны, но вскоре к нему присоединятся и другие рыболовные суда. Он также добавил, что это является знаменательным событием для Запорожской области и всего Азово-Черноморского региона. «Я думаю, что первое (судно – ред.) есть, а остальные уже, как по накатанной, будем продвигать и делать», – сказал он.

Ранее власти Запорожской области заявили, что Запад срывает ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Общество,Видео,МАГАТЭ,Росрыболовство,
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