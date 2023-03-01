В МГУ открылась сгенерированная нейросетью выставка «Эхо героев»

Уникальную медиа экспозицию «Эхо героев», сгенерированную нейросетью и посвященную известным выпускникам вуза, открыли в атриуме Ломоносовского корпуса МГУ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Использование искусственного интеллекта позволило авторам проекта создать атмосферу погружения в виртуальную память МГУ. Они сконструировали специальный куб – в нем гостей встречает виртуальный русский ученый Михаил Ломоносов. После этого посетители наблюдают за тем, как пространство зала «оживает». На стены проецируют видеоистории героев, сгенерированные с помощью нейросетей. Наряду с этим звучат голос рассказчика и музыка.

Среди героев первого цикла выставки — татарский поэт Муса Джалиль, герой СССР штурман Евгения Руднева, телеграфистка Варвара Базарная, автоматчик 300-го стрелкового полка Эстонского корпуса Олег Лейст и профессор Мирон Вовси.

По словам замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ Марии Воронцовой, вклад в создание проекта внесли, в частности, студенты и выпускники разных факультетов. Она подчеркнула, что авторы стремились посредством современных технологий «оживить» сведения, которые хранятся в книгах и архивных документах.

«В перспективе мы надеемся, если проект будет иметь успех, организовать более масштабную выставку. Хотелось бы расширить контент, показывая судьбы людей, которые оставили след в жизни не только Московского университета, но и нашей страны», — отметила Воронцова.