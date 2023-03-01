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24 минуты назад

Курьер с нарушением слуха рассказал об отношении москвичей к глухим

Мослента

Курьер с нарушением слуха Дмитрий рассказал «Мосленте» об отношении москвичей к глухим.

Курьер с нарушением слуха рассказал об отношении москвичей к глухим
Фото: МослентаМослента

«Вообще в Москве живут классные люди. Редко кто негативно реагирует на какую-то особенность, например, на то же отсутствие слуха. Обычно стараются помочь, поддержать, подбодрить», — сказал он.

Дмитрий уверен, что как ты относишься к людям, так и они будут относиться к тебе. По его словам, некоторые клиенты удивляются, что к ним приехал глухой курьер, но сразу понимают суть ситуации. Обычно они с ним здороваются, улыбаются, благодарят за доставку и даже часто дают чаевые.

Ранее Малышева заявила об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов.

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