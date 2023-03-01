Песков призвал изучить поправки о наказании за дискредитацию участников СВО

Поправки в закон об ответственности за дискредитацию российской армии, которые предполагают применение наказания в случае распространения ложных сведений, необходимо изучить и проработать, заявил журналистам в среду пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков .

Как писала «Парламентская газета», в среду утром председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о внесении в палату проекта соответствующих поправок. Ответственность за распространение заведомо недостоверных сведений составит до пяти миллионов рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 15 лет.