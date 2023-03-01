Песков призвал изучить поправки о наказании за дискредитацию участников СВО

Поправки в закон об ответственности за дискредитацию российской армии, которые предполагают применение наказания в случае распространения ложных сведений, необходимо изучить и проработать, заявил журналистам в среду пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Как писала «Парламентская газета», в среду утром председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о внесении в палату проекта соответствующих поправок. Ответственность за распространение заведомо недостоверных сведений составит до пяти миллионов рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 15 лет.
«Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, ее нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом», — цитирует ТАСС Пескова.