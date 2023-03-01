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1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев вступился за подростков из "ЧВК Редан"

Газета.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев вступился за подростков из «ЧВК Редан». Видеозапись с эфира «Соловьев.Live» была опубликована в его Telegram-канале.

Телеведущий Владимир Соловьев вступился за подростков из "ЧВК Редан"
Фото: VKVK

По словам Соловьева, субкультура любителей аниме не несет никакой угрозы и просто является сборищем «задротов», поэтому взрослым людям не нужно лезь в разборки «14-летних анимешников».

«А то вы сейчас задротов доведете, до того, что они у вас с собой начнут кончать», — добавил он.

Телеведущий добавил, что считает всю ситуацию «разводкой» для чиновников, чтобы они начали вводить запреты на все подряд.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что в Гомеле задержали около 200 подростков при попытке провести незаконную акцию. 28 февраля в Гомеле по призывам, опубликованным в соцсетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники движения «Редан».

Субкультура возникла на основе японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан».

Общество,Владимир Соловьев,
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